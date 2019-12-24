Обвиняемому в убийстве Соколову продлили арест

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Суд Москвы продлил арест историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского университета Анастасии Ещенко, передает «Интерфакс».

Мера пресечения продлена до 9 апреля 2020 года.

Отмечается,что суд состоялся без Соколова, так как он находится в медучреждении на психолого-психиатрической экспертизе.

7 ноября Олег Соколов застрелил Анастасию Ещенко, а затем расчленил ее тело. После этого его задержали и заключили под стражу.

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