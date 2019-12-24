Россиянин задержан в Крыму по обвинению в госизмене

В Симферополе задержан гражданин России Иван Яцкин по обвинению в государственной измене, передает ТАСС.

Как сообщил источник, мужчину этапировали для следственных действий в Москву.

»ФСБ задержала Яцкина в Крыму. Ему предъявлено обвинение в госизмене», — сообщил источник в правоохранительных органах.рассказал собеседник агентства. Детали уголовного дела не уточняются в интересах следствия.

В Лефортовском суде Москвы подтвердили, что Яцкину был продлен срок ареста на три месяца.