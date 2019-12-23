Три человека ограбили московский магазин ради шоколадок

Женщина и двое мужчин напали на магазин в Кузьминках и похитили шоколад на сумму 2 тыс. рублей, сообщили агентству городских новостей «Москва» в ГУ МВД России по столице.

Ограбление ради шоколада произошло накануне, 22 декабря. Трое неизвестных ворвались в здание на Волгоградском проспекте. Угрожая предметом, похожим на нож, они потребовали дать им шоколад. Получив желаемое, они скрылись.

Известно, что сумма ущерба составила порядка 2 тыс. руб.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбое. Полиция разыскивает нападавших.

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