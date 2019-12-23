На Урале в мэрию вызвали директора школы, где спецназ показал приемы разгона митинга
В городе Златоуст Челябинской области на церемонии посвящения детей в кадеты выступил спецназ ФСИН, который показал применение приемов разгона демонстрантов. После этого директора школы № 21 вызвали в мэрию. Об этом сообщает издание «Подъем».
Ранее в сети появилось видео, где взвод спецназа в форме и со щитами продемонстрировал, как выполняется команда по нанесению ударов.
В управлении образования Златоуста уточнили, что в настоящее время с директором школы Константином Сарычевым проводят беседу, выясняют все обстоятельства мероприятия.
По данным издания, родители школьников узнали о выступлении сотрудников ФСИН из репортажа на местном телевидении.
22 декабря в Татарстане сотрудники Росгвардии провели учения о разгоне митингов. В качестве нападающих выступили школьники.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
— Разгон митингов: силовики потренировались на школьниках
— Власти прокомментировали участие школьников в учениях в качестве массовки