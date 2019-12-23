На Урале в мэрию вызвали директора школы, где спецназ показал приемы разгона митинга

В городе Златоуст Челябинской области на церемонии посвящения детей в кадеты выступил спецназ ФСИН, который показал применение приемов разгона демонстрантов. После этого директора школы № 21 вызвали в мэрию. Об этом сообщает издание «Подъем».

Ранее в сети появилось видео, где взвод спецназа в форме и со щитами продемонстрировал, как выполняется команда по нанесению ударов.

В управлении образования Златоуста уточнили, что в настоящее время с директором школы Константином Сарычевым проводят беседу, выясняют все обстоятельства мероприятия.

По данным издания, родители школьников узнали о выступлении сотрудников ФСИН из репортажа на местном телевидении.

22 декабря в Татарстане сотрудники Росгвардии провели учения о разгоне митингов. В качестве нападающих выступили школьники.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

— Разгон митингов: силовики потренировались на школьниках

— Власти прокомментировали участие школьников в учениях в качестве массовки