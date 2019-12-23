Пять обвиняемых в убийстве саудовского журналиста в Стамбуле приговорены к смертной казни

Государственный обвинитель Саудовской Аравии заявил, что пять человек были приговорены к смертной казни и еще трое к тюремному заключению в сумме на 24 года по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле в 2018 году. Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что к делу привлекался бывший королевский советник Сауд аль-Кахтани. Однако после расследования он был освобожден за отсутствием доказательств его вины в случившемся.

Убийство Джамаля Хашогги произошло по политическим мотивам в октябре 2018 году в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда Хашогги пришел за документами.

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