Служба внешней разведки России рассекретит имена разведчиков-нелегалов
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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Недавно мы приняли решение рассекретить имена семи сотрудников «особого резерва», — сказал он.
Нарышкин отметил, что не все эти люди сейчас живы.
По его словам, станет известно о жизни и работе этих людей.
Отмечается, что в 2020 году Служба внешней разведки России будет отмечать 100 лет.
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