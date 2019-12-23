Служба внешней разведки России рассекретит имена разведчиков-нелегалов

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Недавно мы приняли решение рассекретить имена семи сотрудников «особого резерва», — сказал он.

Нарышкин отметил, что не все эти люди сейчас живы.

По его словам, станет известно о жизни и работе этих людей.

Отмечается, что в 2020 году Служба внешней разведки России будет отмечать 100 лет.

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