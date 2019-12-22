Экс-полковнику Захарченко сделали выговор в колонии

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Экс-работник антикоррупционного главка МВД РФ, полковник Дмитрий Захарченко, которому дали 12,5 года заключения, получил устный выговор в мордовской колонии № 5, где отбывает срок.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного Александра Горбатенко.

Как отмечается, он получил выговор за непосещение столовой.

«Мне известно об устном выговоре за непосещение столовой», — сказал Горбатенко.

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