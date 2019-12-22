Полицейский и его экс-коллега арестованы в Бурятии по делу об убийстве двух девушек
В Бурятии по обвинению в убийстве двух девушек 17 лет назад арестованы бывший и действующий сотрудники полиции. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным Следственного управления СК России по республике, в 2002 году в местности «Клюквенная падь» Кабанского района были найдены тела двух девушек, 17 и 18 лет, с признаками насильственной смерти — повреждениями костей черепа и травмами головы.
В СК уточнили, что задержанным полицейскому и его экс-коллеге предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление.
В отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что в день преступления мужчины употребляли с девушками спиртные напитки. Во время застолья произошла ссора, в результате которой мужчины при помощи топора расправились с потерпевшими. Сотрудники отдела полиции спустя 17 лет вышли на след подозреваемых, один из которых до сих пор работал в полиции.
Уточняется, что другой является пенсионером органов внутренних дел и трудится на местном предприятии в службе безопасности.
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