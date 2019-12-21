В Саратове полицейский получил огнестрельное ранение

Полицейского госпитализировали в Саратове с огнестрельным ранением. Об этом этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на областное управление СК РФ.

По данным ведомства, около дома №3 по Киевскому проезду в Заводском районе Саратова сотрудник патрульно-постовой службы полиции Саратова получил огнестрельное ранения при исполнении служебных обязанностей.

Отмечается, что предполагаемый правонарушитель задержан.

Согласно данным местных СМИ, которые ссылаются на источник в правоохранительных органах, полицейский пострадал при задержании двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, у одного из которых оказался пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.