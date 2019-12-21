В Минске оппозиция второй день подряд протестует против интеграции с Россией
Белорусская оппозиция второй день подряд протестует в центре Минска против углубленной интеграции с Россией, передает РИА «Новости».
Уточняется, что акция с властями не согласована.
Вечером 20 декабря несколько десятков протестующих собрались на Октябрьской площади в центре белорусской столицы. Собравшиеся выкрикивали оппозиционный лозунг «Жыве Беларусь!» («Живет Белоруссия!»). Участники акции прошли колонной по проспекту Независимости, призывая других людей присоединиться.
7-8 декабря в Минске прошли аналогичные акции.
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