В Минске оппозиция второй день подряд протестует против интеграции с Россией

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Акция против объединения с Россией и углубления интеграции в центре Минска, 7 декабря 2019 года Акция против объединения с Россией и углубления интеграции в центре Минска, 7 декабря 2019 года
Акция против объединения с Россией и углубления интеграции в центре Минска, 7 декабря 2019 года
Reuters

Белорусская оппозиция второй день подряд протестует в центре Минска против углубленной интеграции с Россией, передает РИА «Новости».

Уточняется, что акция с властями не согласована.

Вечером 20 декабря несколько десятков протестующих собрались на Октябрьской площади в центре белорусской столицы. Собравшиеся выкрикивали оппозиционный лозунг «Жыве Беларусь!» («Живет Белоруссия!»). Участники акции прошли колонной по проспекту Независимости, призывая других людей присоединиться.

7-8 декабря в Минске прошли аналогичные акции.

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