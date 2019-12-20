Бастрыкин заверил, что дело о стрельбе на Лубянке тщательно расследуют

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поздравил сотрудников ветеранов спецслужб органов безопасности Российской Федерации и заявил, что в отношении расследования стильбы у здания ФСБ 19 декабря будут приняты исчерпывающие меры. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«Да, к сожалению, в наше мирное время произошла трагедия, в результате которой погиб сотрудник ФСБ России», — написал он.

Барыкин также выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Он заверил, что следствие примет все меры, чтобы детально установить причины произошедшего.

Стрельба в центре столицы произошла в четверг, 19 декабря. Неизвестный открыл огонь около дома 12 по улице Большая Лубянка. По неподтвержденным данным, его зовут Евгений Манюров, ему 39 лет, мужчина увлекался стрельбой и имел семь единиц официально зарегистрированного оружия.

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