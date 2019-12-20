Арестованного в Италии Коршунова экстрадируют в США

Арестованного в Италии по запросу американских властей топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, заявил журналистам адвокат россиянина Джандоменико Кайяцца, экстрадируют США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее решение вынес итальянский суд.

Отмечается, что защите предоставили 15 дней на обжалование в Кассационном суде.

Ранее в аэропорту Неаполя по запросу США Коршунов был задержан 30 августа.

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