Наличие россиян среди пострадавших при ЧП в Тайланде проверяет посольство

Российское посольcтво проверяет наличие россиян среди пострадавших при столкновении катера и яхты в Тайланде, сообщается на странице дипломатической миссии в Facebook.

Туристический катер и прогулочная яхта столкнулись в акватории Андаманского моря в провинции Пханг-нга в Тайланде.

По предварительным данным, в результате столкновения погиб капитан катера, несколько туристов доставлены в больницы с травмами различной тяжести.

Консульский отдел посольства России в Тайланде поддерживает контакт с местными властями и выясняет наличие граждан России среди пострадавших.

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