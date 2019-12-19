Наличие россиян среди пострадавших при ЧП в Тайланде проверяет посольство
Российское посольcтво проверяет наличие россиян среди пострадавших при столкновении катера и яхты в Тайланде, сообщается на странице дипломатической миссии в Facebook.
Туристический катер и прогулочная яхта столкнулись в акватории Андаманского моря в провинции Пханг-нга в Тайланде.
По предварительным данным, в результате столкновения погиб капитан катера, несколько туристов доставлены в больницы с травмами различной тяжести.
Консульский отдел посольства России в Тайланде поддерживает контакт с местными властями и выясняет наличие граждан России среди пострадавших.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— При стрельбе в Новом Орлеане россияне не пострадали
— Туристам порекомендовали избегать людных мест в Париже
— Все пострадавшие в ДТП с автобусом в Доминикане россияне вылетели на родину