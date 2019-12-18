В Подмосковье полицейские случайно задушили задержанного
По факту смети задержанного у отделения полиции в Подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным ГСУСК по Московской области, возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции с причинением тяжких последствий.
По версии следствия, 15 декабря около одного из кафе был задержан пьяный местный житель, который нецензурно выражался в общественном месте. Мужчину поместили в патрульный автомобиль. По приезду к зданию полиции мужчине стало плохо, врачи констатировали его смерть.
По словам старшего помощника главы ГСУСК по Московской области Ольги Врадий, по предварительным данным, смерть наступила от механической асфиксии и-за сдавливания грудной клетки и живота.
В настоящее время устанавливаются полицейские, которые причастны к преступления.
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