В Подмосковье полицейские случайно задушили задержанного

По факту смети задержанного у отделения полиции в Подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ГСУСК по Московской области, возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками полиции с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, 15 декабря около одного из кафе был задержан пьяный местный житель, который нецензурно выражался в общественном месте. Мужчину поместили в патрульный автомобиль. По приезду к зданию полиции мужчине стало плохо, врачи констатировали его смерть.

По словам старшего помощника главы ГСУСК по Московской области Ольги Врадий, по предварительным данным, смерть наступила от механической асфиксии и-за сдавливания грудной клетки и живота.

В настоящее время устанавливаются полицейские, которые причастны к преступления.

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