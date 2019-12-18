Власти Эстонии пригрозили российским журналистам уголовными делами

Сотрудники Sputnik Estonia получили от департамента полиции и погранохраны Эстонии угрозы о возбуждении против них уголовных дел, если те до 1 января 2020 года не перестанут работать на МИА «Россия сегодня». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу агентства.

Как стало известно, Таллин свои действия обосновал санкциями, которые были введены Евросоюзом в марте 2014 года в отношении некоторых физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.

В агентстве подчеркнули, что МИА «Россия сегодня» отсутствует в каких-либо санкционных списках ЕС.

Там считают такие действия эстонской стороны «вопиющим произволом».

«Планируем обратиться в такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО, ЕСПЧ, с требованием дать надлежащую оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права наших журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности,» — говорится в заявлении пресс-службы МИА «Россия сегодня».

Отмечается, что исполнительный директор агентства Кирилл Вышинский поднимет вопрос об угрозах сотрудникам СМИ на обсуждение Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).