Названы причины нелюбви россиян к новогодним праздникам

Эксперты выяснили, что 20% россиян не любят Новый год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что толпы людей в торговых центрах и супермаркетах, траты на подарки и большое количество отчетов на работе является причиной нелюбви каждого пятого жителя России.

Уточняется, что 15% опрошенных отрицательно относятся к запуску петард и фейерверков. Почти столько же россиян недолюбливает новогодние торжества из-за «вынужденного алкоголизма», переедания и пробок на дорогах. Также 8% испытывают недовольство из-за встреч с родственниками и слишком долгих каникул.

Кроме того, аналитики в ходе исследования, в котором приняли участие 4,4 тыс. человек, выявили, что запах мандаринов создает новогоднее настроение сильнее, чем брызги шампанского, а бой курантов и речь президента доставляют меньше радости, чем подготовка праздничного стола.