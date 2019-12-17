ФСБ задержала четырех участников смертельной перестрелки в Ростовской области
Четверо участников перестрелки в Ростовской области задержали в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.
Уточняется, что задержание было произведено в Ровеньском районе.
Перестрелка между местными жителями произошла 22 октября в хуторе Чернозубовка. Погибли пять мужчин, двое получили ранения.
По делу был арестован директор местного сельхозкооператива Василий Дакишвили, который является предположительным организатором перестрелки, а также Салим Мусаев, подозреваемый в пособничестве в убийстве. Позже были задержаны еще четыре подозреваемых.
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