ФСБ задержала четырех участников смертельной перестрелки в Ростовской области

Четверо участников перестрелки в Ростовской области задержали в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Уточняется, что задержание было произведено в Ровеньском районе.

Перестрелка между местными жителями произошла 22 октября в хуторе Чернозубовка. Погибли пять мужчин, двое получили ранения.

По делу был арестован директор местного сельхозкооператива Василий Дакишвили, который является предположительным организатором перестрелки, а также Салим Мусаев, подозреваемый в пособничестве в убийстве. Позже были задержаны еще четыре подозреваемых.

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