Человек пострадал в результате стрельбы в торговом центре в США

Мужчина был ранен в результате стрельбы в торговом центре в Атланте, США. Об этом сообщает Associated Press.

Пострадавший был доставлен в больницу, проведена операция, заявила представитель полиции Сара О'хара.

Злоумышленник, открывший стрельбу на фудкорте торгового центра «Камберленд Молл», скрылся с места происшествия. Его личность установлена, в настоящее время ведется розыск, сообщила О'хара.

По данным следствия, стрельба произошла в результате ссоры между двумя знакомыми.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шесть человек погибли при стрельбе в Нью-Джерси

— Неизвестный открыл стрельбу в исторической части Нового Орлеана

— Неизвестный открыл стрельбу у школы на северо-западе США