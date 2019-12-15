Человек пострадал в результате стрельбы в торговом центре в США
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Мужчина был ранен в результате стрельбы в торговом центре в Атланте, США. Об этом сообщает Associated Press.
Пострадавший был доставлен в больницу, проведена операция, заявила представитель полиции Сара О'хара.
Злоумышленник, открывший стрельбу на фудкорте торгового центра «Камберленд Молл», скрылся с места происшествия. Его личность установлена, в настоящее время ведется розыск, сообщила О'хара.
По данным следствия, стрельба произошла в результате ссоры между двумя знакомыми.
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