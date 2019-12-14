Москвичей предупредили о ледяном дожде в воскресенье

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что в Москве в воскресенье, 15 декабря, ожидается ледяной дождь. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Он также заявил, что с воскресенья погодные условия в столице начнут ухудшаться, в чем виноват приходящий гигантский циклон.

«Завтра к нам подойдет атмосферный фронт, который за собой и потащит атлантическое тепло, сырой и влажный воздух и осадки», — добавил Тишковец.

Также синоптик добавил, что мокрый снег и ледяной дождь к вечеру превратятся в обычные осадки.

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