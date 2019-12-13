Диетологи рассказали, как выбрать блюда для новогоднего стола
Диетологи рассказали, как правильно провести новогоднее застолье без осложнений для организма, сообщает РИА Новости.
Блюда для новогоднего стола стоит выбирать по средиземноморской системе питания, предусматривающей употребление «хороших» жиров, которые содержатся в рыбе, орехах, растительных маслах и авокадо. Об этом рассказал врач-диетолог Сергей Обложко.
По мнению экспертов, обязательной составляющей праздничного меню являются овощи, так как они приносят чувство насыщения.
Диетологи также посоветовали сделать выбор в пользу теплых салатов с рыбой или постным маслом.
Кроме того, при подготовке новогоднего стола следует отказаться от жирных видов мяса и отдать предпочтение «домашним» соусам.
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