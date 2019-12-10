Путин: убитый в Берлине грузин был причастен к теракту в московском метро
Президент России Владимир Путин заявил, что убитый в Берлине в августе текущего года гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили являлся очень жестоким и кровавым боевиком, который был одним из организаторов теракта в московском метро. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам российского лидера, Хангошвили активно участвовал в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе и не находился в розыске в России. Президент также добавил, что мужчина не был грузином по национальности.
Путин отметил, что лишь в одной акции, в которой участвовал Хангошвили, им были убиты 98 человек.
Глава государства сказал, что не знает подробностей истории убийства гражданина Грузии, и считает высылку российских дипломатов в ответ на это некорректным.
Зелимхана Хангошвили застрелил неизвестный на велосипеде в берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.
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