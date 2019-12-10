Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы
Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие «Сириус-А», охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Предприятие выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.
14 ноября 19-летний студент Даниил Засорин пронес в колледж огнестрельное оружие, после чего открыл стрельбу по одногруппникам. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, молодой человек покончил с собой.
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