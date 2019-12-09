Пьяный мужчина открыл стрельбу во дворе Подмосковья

В одном из дворов Подмосковья сотрудник местного «Мособлпожспас» открыл стрельбу из ружья. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что инцидент произошел ночью в воскресенье, 8 декабря.

Мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения вышел на улицу с охотничьим карабином, а затем открыл стрельбу в воздух.

Жительница одного из домов выглянула из окна, в этот момент пуля попала в нее. Женщина умерла до приезда врачей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелка. У него дома были обнаружены другое огнестрельное оружие и десятки патронов к ним.

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