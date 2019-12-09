Пьяный мужчина открыл стрельбу во дворе Подмосковья
close
В одном из дворов Подмосковья сотрудник местного «Мособлпожспас» открыл стрельбу из ружья. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошел ночью в воскресенье, 8 декабря.
Мужчина находясь в состоянии алкогольного опьянения вышел на улицу с охотничьим карабином, а затем открыл стрельбу в воздух.
Жительница одного из домов выглянула из окна, в этот момент пуля попала в нее. Женщина умерла до приезда врачей.
Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелка. У него дома были обнаружены другое огнестрельное оружие и десятки патронов к ним.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина в Москве
— Мужчина устроил стрельбу из ружья в парикмахерской Подмосковья