Извержение вулкана произошло в Новой Зеландии, есть пропавшие
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Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает телеканал TVNZ.
По словам премьер-министра Джасинды Ардерн, на момент извержения на острове находились около 100 человек, некоторые из них пропали без вести.
Мэр города Уакатане Джуди Тернер сообщила о нескольких пострадавших, при этом точное число не называется.
В настоящее время к острову направлены спасательные вертолеты.
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