Извержение вулкана произошло в Новой Зеландии, есть пропавшие

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает телеканал TVNZ.

По словам премьер-министра Джасинды Ардерн, на момент извержения на острове находились около 100 человек, некоторые из них пропали без вести.

Мэр города Уакатане Джуди Тернер сообщила о нескольких пострадавших, при этом точное число не называется.

В настоящее время к острову направлены спасательные вертолеты.

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