Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек
Опубликован рейтинг регионов России по отсутствию вредных привычек у населения, сообщает РИА Новости.
По результатам исследования, меньше всего склонны к курению и употреблению алкоголя жители Северного Кавказа. Лидером по отсутствию вредных привычек стала Чеченская республика, за ней расположились Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания.
Наихудшая по стране ситуация наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе, который по результатам исследования занял последнюю строчку рейтинга. Несколькими позициями выше расположились Камчатский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области.
Положительную динамику по сравнению с прошлогодними исследованиями продемонстрировали столичные регионы России. В 2019 году Москва поднялась в рейтинге на четыре позиции и заняла 53 место, а Санкт-Петербург расположился на шесть строчек выше, чем в прошлом году, — на 70 месте.
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