Москалькова рассказала об ухудшении положения СМИ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости системной перезагрузки международных принципов защиты журналистов, сообщает РИА «Новости».
По словам Москальковой, в настоящее время наблюдается общемировая тенденция к ухудшению положения средств массовой информации. Она отметила, что международные организации должны уделить этой проблеме повышенной внимания.
Омбудсмен посоветовала международному сообществу провести мониторинг правонарушений журналистов за несколько лет и использовать его результаты для разработки новых механизмов защиты СМИ.
Москалькова подчеркнула, что необходимо обеспечить журналистам свободу выражения мнений, независимость и безопасность.
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