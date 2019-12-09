Москалькова рассказала об ухудшении положения СМИ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости системной перезагрузки международных принципов защиты журналистов, сообщает РИА «Новости».

По словам Москальковой, в настоящее время наблюдается общемировая тенденция к ухудшению положения средств массовой информации. Она отметила, что международные организации должны уделить этой проблеме повышенной внимания.

Омбудсмен посоветовала международному сообществу провести мониторинг правонарушений журналистов за несколько лет и использовать его результаты для разработки новых механизмов защиты СМИ.

Москалькова подчеркнула, что необходимо обеспечить журналистам свободу выражения мнений, независимость и безопасность.

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