В Госдуме предложили объяснять россиянам причины роста коммуналки

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил разъяснять содержание уведомления об увеличении платы за коммунальные услуги. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагается конкретизировать содержание уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также закрепить допустимые способы доведения этой информации до плательщиков», — говорится в пояснительной записке.

Согласно законодательной новелле, уведомление об оплате ЖКХ должно содержать полный и понятный перечень информации. В него должен входить размер платы до и после изменений, а также должна быть описана разница по каждому виду услуги, и представлены основания для повышения платы. Также в уведомлении должна быть прописана дата вступления новых тарифов в силу.

«Сегодня люди часто узнают о повышении коммунальных платежей постфактум — уже из квитанций. Это недопустимо. Граждане должны заранее понимать, за что и почему они платят больше», — подчеркнул Гусев.

До этого в Госдуме предложили ликвидировать дискриминацию при оплате коммуналки. Депутаты рекомендовали ограничить расходы россиян на оплату коммунальных услуг на уровне не более 10% от дохода семьи.

Ранее россиянам объяснили, как снизить платежи за ЖКУ.

 
