Трамп заявил, что Иран согласился полностью открыть Ормузский пролив

Трамп: Иран согласился на полное и немедленное открытие Ормузского пролива

Иран согласился разблокировать Ормузский пролив и обеспечить безопасность судоходства. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Иран согласился на полное и немедленное безопасное открытие Ормузского пролива», — написал он.

По словам Трампа, Тегеран принял такое решение в рамках двустороннего прекращения огня.

До этого глава Белого дома объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Трамп согласился приостановить бомбардировки. По его словам, решение было принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и начальником штаба Сухопутных войск страны Асимом Муниром.

7 апреля США и Иран обменялись угрозами — более серьезными, чем ранее. Первым заявление сделал Трамп, сообщивший, что ближайшей ночью исчезнет целая цивилизация, которую уже никогда не возродят. В ответ в Тегеране отметили, что на защиту Ирана готовы встать 14 млн граждан, а в случае пересечения Штатами «красных линий» боевые действия выйдут за пределы региона.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

До объявления перемирия из Британии вылетели американские бомбардировщики для ночных ударов по Ирану.