Названы признаки клещевой инфекции, которые легко спутать с ОРВИ

Поднялась температура, заломило суставы, разболелась голова — обычно эти симптомы говорят о простуде или весеннем гриппе. Однако именно в этот момент внутри организма может разворачиваться сценарий гораздо более опасный, чем ОРВИ. Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — это «великий имитатор», который на ранних стадиях мастерски маскируется под сезонное недомогание, лишая пациента драгоценного времени, рассказала «Газете.Ru» эксперт телеканала «Доктор», врач-терапевт Ольга Титаренко.

Сходство болезни Лайма с обычной простудой на ранней стадии объясняется классической реакцией иммунитета. Когда бактерии проникают в кровоток, начинается интоксикация, которая проявляется стандартным гриппоподобным синдромом.

«На ранней стадии человек ощущает слабость, озноб, ломоту в суставах и мышцах, а также головную боль, как при гриппе или любой другой ОРВИ. Ситуация осложняется сезонным совпадением: пик активности клещей приходится на весну и осень — время, когда люди традиционно ожидают простуд и не связывают вялость с прогулкой в парке неделю назад», — объясняет Титаренко.

Опасность заключается в том, что если просто «переждать» это состояние, болезнь перейдет в хроническую фазу, медленно разрушая нервную систему, сердце и крупные суставы.

Несмотря на маскировку, у боррелиоза есть специфические черты, которые позволяют отличить его от вирусной инфекции.

Отсутствие «катаральных» явлений. Это ключевой момент. При боррелиозе никогда не бывает насморка, заложенности носа, боли в горле или кашля. Если у вас высокая температура и ломота, но нос дышит идеально — это серьезный повод насторожиться. Мигрирующая боль. Боль в суставах при болезни Лайма часто «кочует»: сегодня может болеть колено, а завтра — локоть. При этом боль бывает очень интенсивной. Мигрирующая эритема. Это главный маркер болезни — красное пятно на коже, которое постепенно растет, достигая 5 см и более в диаметре. Часто его центр бледнеет, из-за чего пятно становится похожим на «мишень».

«Важно помнить: эритема появляется только в 60–80% случаев. Если пятно возникло в незаметном месте, например на спине, под коленом или в волосах, человек может его просто не увидеть и ориентироваться только на общее самочувствие», — предупреждает терапевт.

Симптомы боррелиоза редко проявляются сразу после укуса клеща. Обычно инкубационный период длится от 7 до 14 дней, но в некоторых случаях первые признаки могут возникнуть как через 2 дня, так и через месяц после контакта с клещом. В этот период бактерии активно размножаются в месте укуса и начинают распространяться по организму.

Если болезнь не распознать на первом этапе, последствия могут быть серьезными: от паралича лицевого нерва и менингита до тяжелых поражений сердца (кардитов) и хронических воспалений суставов, которые могут мучить человека годами.

Если вы обнаружили на себе присосавшегося клеща, главная задача — удалить его немедленно.

«Важно извлечь его скорее, а не ехать в травмпункт за 10 километров от дома. Все то время, пока вы в пути, слюна клеща будет «обогащать» вашу кровь боррелиями. Извлечь его можно и нужно самостоятельно», — подчеркивает Титаренко.

Врач также объяснила, как правильно удалить клеща.

Инструмент: используйте специальный аптечный выкручиватель или тонкий пинцет. В крайнем случае — прочную нить.

Хват: подцепите паразита как можно ближе к коже — за хоботок. Не сдавливайте надутое кровью брюшко, иначе вы сами впрыснете инфекцию в свой кровоток.

Движение: плавным вращательным движением (выкручивателем) или строго вертикально вверх (пинцетом) удалите клеща. Не дергайте резко.

Если голова оторвалась: не паникуйте. Обработайте черную точку антисептиком и оставьте в покое — она выйдет сама, как обычная заноза.

Врач отмечает, что везти клеща в лабораторию необязательно: «Результат анализа никак не влияет на дальнейшую тактику. Клеща можно сжечь или смыть в унитаз».

После удаления паразита ранку нужно обработать любым антисептиком (спирт, йод, хлоргексидин). Однако на этом контроль не заканчивается.

«В некоторых случаях врач может назначить однократный прием антибиотика в первые 72 часа после укуса для экстренной профилактики. Но самое важное — это наблюдение в течение 30 дней», — говорит эксперт.

Если в этот период у вас появилось любое растущее пятно на коже или возникли симптомы, похожие на грипп (без насморка), немедленно обращайтесь к инфекционисту или терапевту. Своевременное лечение антибиотиками на ранней стадии позволяет полностью победить боррелиоз и избежать инвалидности.

Боррелиоз — коварное заболевание, но его легко победить, если не играть с ним в «прятки». Главное правило безопасности после укуса клеща — не списывать внезапное недомогание на переменчивую погоду или усталость на работе. Ваша задача в течение месяца после встречи с паразитом — внимательно прислушиваться к своему телу. Если вы заметили подозрительную «мишень» на коже или почувствовали «простуду» без привычного насморка, не ждите, что все пройдет само. Своевременный визит к врачу — это самый простой и надежный способ оставить болезнь Лайма лишь неприятным воспоминанием о прогулке.

Ранее родителей предупредили, почему клеща у ребенка нужно удалять немедленно.