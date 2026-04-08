В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на территории частного дома

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территории частного дома в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае. Об этом сообщили в краевом оперштабе.

По его данным, обошлось без пострадавших. В результате ЧП была повреждена калитка во двор.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированную атаку на Краснодарский край утром 5 апреля и продолжили ночью. Всего во время атаки дронов на Новороссийск пострадали 10 человек.

По словам мэра города Андрея Кравченко, в результате атаки дронов на Новороссийск были повреждены 100 жилых домов. Рабочие группы районных администраций весь день, 6 апреля, обходили квартиры, чтобы оценить повреждения.

В результате падения обломков сбитых украинских беспилотников получило повреждения здание детского сада в микрорайоне Голубая Бухта в Геленджике. По словам главы города Алексея Богодистова, было решено закрыть дошкольное учреждение на ближайшую неделю. На это время 120 воспитанников переведут в ближайшие детские сады Северного микрорайона.

Ранее появилось видео с последствиями удара БПЛА по жилым домам в Новороссийске.

 
