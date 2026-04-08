Посол Нечаев: русофобия в ФРГ достигла беспрецедентного уровня со Второй мировой

Посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил о том, что русофобия в Германии достигла самого высокого уровня за весь период после Второй мировой войны. Об этом он заявил порталу NachDenkSeiten.

«Русофобия в ФРГ приобрела беспрецедентные масштабы за все послевоенное время. Даже в период холодной войны и идеологического противостояния между Западом и Востоком ничего подобного не наблюдалось», — подчеркнул Нечаев.

Российский дипломат отметил, что вокруг РФ «системно нагнетается» токсичная атмосфера. Это касается, как контактов с российскими общественными организациями и официальными лицами, так и российских средств массовой информации.

«Русофобия де-факто стала одним из краеугольных камней внутриполитической повестки дня, призванной оправдать радикальную трансформацию социально-экономической модели в пользу всеобъемлющей милитаризации», — заявил российский посол в Берлине.

До этого Россия запросила у Германии объяснений после признания ДНР и ЛНР террористическими организациями. Российские дипломаты обратились к властям ФРГ после ареста россиянина, которого задержали за сбор гуманитарной помощи для Донбасса. Сергей Нечаев при этом назвал криминализацию гуманитарных поставок в ДНР и ЛНР со стороны Генпрокуратуры ФРГ возмутительной.

Ранее в МИД РФ заявили о нежелании Берлина сотрудничать в расследовании терактов на «Севпотоках».