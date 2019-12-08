Мужчине откусили ухо во время празднования дня рождения в Москве

Молодой человек лишился уха в ходе празднования дня рождения в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что эту часть тела у него откусили.

Как стало известно, у мужчины случился конфликт из-за женщины, которую якобы толкнули двое мужчин. После этого он попытался ответить им, за что лишился уха.

По имеющейся информации, пострадавшего уже госпитализировали.

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