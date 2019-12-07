Спасатель скончался в результате пожара в колледже Одессы

Спасатель, упавший с большой высоты во время эвакуации людей из горящего колледжа в Одессе, скончался. Об этом сообщил губернатор Одесской области Максим Куцый на своей странице в Facebook.

По словам губернатора, спасатель Сергей Шатохин находился в коме после того, как упал с большой высоты во время эвакуации учащихся колледжа и получил тяжелые травмы. Он скончался в больнице спустя три дня после пожара.

«Это уже восьмой погибший в этой ужасной трагедии», — написал Куцый.

Ранее стало известно, что 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы произошел пожар. На данный момент сотрудники правоохранительных органов установили личности двоих подозреваемых.

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