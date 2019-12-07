В Москве с начала недели поступили сообщения об угрозе взрыва около 600 объектов

Волна анонимных сообщений об угрозах взрыва со 2 по 6 декабря охватила порядка 600 столичных объектов. Ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным источника, для проверки сигналов о минировании за это время в общей сложности были эвакуированы более 110 тысяч человек.

Он отметил, что массово эвакуация проводилась в основном из зданий районных судов и образовательных учреждений, сообщения об угрозе в которых поступали ежедневно.

Уточняется, что за этот период в Москве также получали угрозы храм Христа Спасителя, ГУМ, «Афимолл Сити» и другие торговые центры, телецентр Останкино, одна из высоток в «Москва-Сити», Мосгордума, городские вокзалы и больницы.

Волна «минирований» в Москве началась 28 ноября

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