В Москве с начала недели поступили сообщения об угрозе взрыва около 600 объектов
Волна анонимных сообщений об угрозах взрыва со 2 по 6 декабря охватила порядка 600 столичных объектов. Ни одно из подобных сообщений не подтвердилось. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным источника, для проверки сигналов о минировании за это время в общей сложности были эвакуированы более 110 тысяч человек.
Он отметил, что массово эвакуация проводилась в основном из зданий районных судов и образовательных учреждений, сообщения об угрозе в которых поступали ежедневно.
Уточняется, что за этот период в Москве также получали угрозы храм Христа Спасителя, ГУМ, «Афимолл Сити» и другие торговые центры, телецентр Останкино, одна из высоток в «Москва-Сити», Мосгордума, городские вокзалы и больницы.
Волна «минирований» в Москве началась 28 ноября
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