Российские дети прилетели из Сирии на родину

В Институте Уполномоченных по правам ребенка рассказали о том, что самолет Минобороны доставил российских детей из Сирии на родину. Об этом сообщается в Facebook института.

Уточняется, что в Россию с сирийских территорий прибыли три девочки и один мальчик.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что дети переночуют в Национальном центре здоровья детей, а в субботу, 7 декабря, их отправят домой. В аэропорту прилетевшие дети смогли встретиться с родственниками.

Так мальчик и две девочки встретились с мамой и бабушкой, еще одна девочка также смогла увидеть бабушку.

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