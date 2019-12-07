Российские дети прилетели из Сирии на родину
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В Институте Уполномоченных по правам ребенка рассказали о том, что самолет Минобороны доставил российских детей из Сирии на родину. Об этом сообщается в Facebook института.
Уточняется, что в Россию с сирийских территорий прибыли три девочки и один мальчик.
Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что дети переночуют в Национальном центре здоровья детей, а в субботу, 7 декабря, их отправят домой. В аэропорту прилетевшие дети смогли встретиться с родственниками.
Так мальчик и две девочки встретились с мамой и бабушкой, еще одна девочка также смогла увидеть бабушку.
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