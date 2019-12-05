Гисметео пообещал москвичам -34°C в новогоднюю ночь

Портал Гисметео пообещал жителям Москвы сильные морозы в последнюю неделю 2019 года.

Согласно данным синоптиков, морозы ударят 27 декабря (ожидается до -14°C) и будут крепчать с каждым днем.

По прогнозу, самой холодной станет новогодняя ночь — ожидается до -34°C.

При этом «Яндекс.Погода» не прогнозирует такого похолодания. По данным сервиса, в ночь с 31 декабря на 1 января будет около -5°C.

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