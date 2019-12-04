Открывшего огонь по прохожим в Перми мужчину госпитализировали
close
Устроивший стрельбу в Перми мужчина госпитализирован. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.
Исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров пояснил, что он был ранен во время процедуры задержания.
Гончаров также добавил, что преступник находился в неадекватном состоянии.
Как стало известно ранее, житель Перми открыл стрельбу из ружья по прохожим. В результате была убита одна женщина, а также отправлены в медучреждения три пострадавших.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Стрелок из Перми был в состоянии наркотического опьянения