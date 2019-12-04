Открывшего огонь по прохожим в Перми мужчину госпитализировали

Устроивший стрельбу в Перми мужчина госпитализирован. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

Исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров пояснил, что он был ранен во время процедуры задержания.

Гончаров также добавил, что преступник находился в неадекватном состоянии.

Как стало известно ранее, житель Перми открыл стрельбу из ружья по прохожим. В результате была убита одна женщина, а также отправлены в медучреждения три пострадавших.

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