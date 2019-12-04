В Москве в среду ожидается до -3°С

В Москве в среду, 4 декабря, синоптики прогнозируют до -3°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

Согласно данным метеорологов, днем температура в столбике термометра будет варьироваться от -3°С до -1°С.

В небе будет облачно. В столице ожидается снег, а также местами метель и гололед.

Ветер будет юго-западный 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 12-17 м/c.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.