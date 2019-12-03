Взрыв газа произошел в подмосковной пятиэтажке

В пятиэтажном доме Подмосковья произошел взрыв газа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональный МЧС.

Уточняется, что взрыв газа был зафиксирован в квартире на пятом этаже в первом подъезде жилого дома Солнечногорска.

В результате случившегося были выбиты стекла в квартирах и повреждены входные двери нескольких квартир.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

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