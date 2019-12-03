Задержаны два главаря и семь членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

Сотрудники ФСБ и МВД России в ходе поисковой операции задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семь активных участников запрещенной в РФ террористической организации (МТО) Хизб ут-Тахрир (организация запрещена в России) аль-Ислами»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ТАСС Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как отмечается, задержаны граждане России и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона.

Известно, что преступники навязывали жителям страны идеологию террористической организации с целью свергнуть власть насильственным путем.

По данным ФСБ, что они вербовали в свои ряды живущих в Москве и Челябинске мусульман и трудовых мигрантов на конспиративных собраниях.

Оперативники обнаружили по местам жительства террористов запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», электронные носители информации, средства связи, задействованные для ведения террористической деятельности.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* — террористическая организация, запрещенная в России.

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