В СНГ задержаны более 200 террористов с 2015 года

С 2015 года задержаны более 200 человек, разыскиваемых за преступления террористического характера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрея Новикова.

Отмечается, что выявлены еще 300 человек, причастных к финансированию терроризма.

По словам Новикова, ежегодно спецслужбы, а именно, шесть профильных органов СНГ проводят комплекс мероприятий «Трал-Антитеррор».

Кроме того, более 10 тыс. человек объявлены в межгосударственный розыск по обвинению в террористических и экстремистских преступлениях, из них более 5 тыс. являются боевиками.

АТЦ СНГ собрал почти 4 тыс. фото преступников, благодаря чему розыск удалось организовать быстрее.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Установлена личность устроившего теракт на Лондонском мосту

— В Иркутске задержали сторонника ИГ (организация запрещена в России), агитировавшего знакомых уехать в Сирию

— Уроженца Ставрополья посадили на 10 лет за подготовку теракта