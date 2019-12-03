На Алтае мужчину приговорили к 19 годам колонии за убийство младенца

Суд Алтайского края приговорил к 19 годам колонии строгого режима жителя Каменского района за убийство ребенка своей девушки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России по региону.

Известно, что мужчина был неоднократно судим и часто избивал свою сожительницу. Мать ребенка жила с ним, надеясь на его исправление, в связи с этим не обращалась в правоохранительные органы.

Как отмечается, инцидент произошел в мае 2019 года. Злоумышленник остался в доме наедине с 11-месячным ребенком. Испытывая к мальчику личную неприязнь, он взял нож и нанес несколько ударов по телу младенца, а после задушил его.

Суд приговорил мужчину к 19 годам колонии строго режима.

У матери погибшего ребенка есть еще двое детей.

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