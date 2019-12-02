В Ингушетии неизвестный открыл стрельбу по рабочим и скрылся

Полиция В Ингушетии завела уголовное дело по факту ранения из травматического оружия трех рабочих, занимающихся реконструкцией федеральной трассы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МВД.

Согласно данным, неизвестный начал ссору с работниками фирмы по укладке асфальта на трассе «Кавказ». Он выстрелил в нескольких человек, после чего скрылся. Позже три человека обратились за медицинской помощью с ранениями.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

По словам источника в администрации округа, конфликт произошел между жителями Насыр-Корта и дорожниками из-за разногласий по выплатам компенсаций за постройки и земли, которые находятся около реконструируемой трассы.