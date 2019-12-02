Стали известны подробности обрушения моста в Оренбурге
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Обрушение моста в районе поселка Кушкуль на въезде в Оренбург произошло в ходе ремонтных работ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Отмечается, что мост обрушился при проведении ремонтных работ и проезде большегрузного автомобиля с полуприцепом. Площадь обрушения пролета около 200 метров.
Движение и жизнедеятельность населения не нарушена. По предварительным данным, пострадали двое мужчин.
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