Стали известны подробности обрушения моста в Оренбурге

Обрушение моста в районе поселка Кушкуль на въезде в Оренбург произошло в ходе ремонтных работ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что мост обрушился при проведении ремонтных работ и проезде большегрузного автомобиля с полуприцепом. Площадь обрушения пролета около 200 метров.

Движение и жизнедеятельность населения не нарушена. По предварительным данным, пострадали двое мужчин.

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