Задержаны совершавшие в Москве грабежи молодые люди

В российской столице задержаны четверо молодых людей по подозрению в совершении грабежей и разбойного нападения. Об этом рассказали в ГУ МВД по Москве.

По данным ведомства, молодые люди похищали личные вещи и деньги москвичей и гостей столицы. Также они совершили одно разбойное нападение на человека.

Кроме того, один из участников сумел продать 160 обычных монет, выдав их за золотые.

МВД подсчитало, что сумма нанесенного задержанными ущерба составила свыше 500 тыс. рублей.

В настоящее время в отношении членов организованной группы заведено уголовное дело по ст. УК России «Грабеж», 162 УК страны «Разбой», 159 УК «Мошенничество». Их уже заключили под стражу.