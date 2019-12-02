Пострадавший рассказал о смертельном ДТП в Забайкалье

Очевидец, выживший в аварии с автобусом, который сорвался с трассы в районе станции Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, поведал о том, что произошло на дороге. Об этом он рассказал РЕН ТВ.

Авария произошла 1 декабря. По последним данным, в результате ДТП погибли 19 человек, а еще 21 — пострадали.

По словам мужчины, он вместе с беременной женой ехал к родителям в Читу на автобусе. Сначала рейсовый автомобиль шел не спеша, но на мосту он затормозил, и водитель не справился с управлением. Автобус свалился на землю.

«Хлопок и темнота. Крышей задавило, темнота, ничего не видно», — рассказывает о пережитом очевидец.

После случившегося он начал искать жену и увидел ее живой на снегу. Товарищ помог ему выбраться из машины и они стали помогать остальным.

«Начали помогать... Вытащили сзади двух человек в возрасте, живы были», — добавил мужчина.

Также, по его словам, многие люди были зажаты между сидениями и просили помочь им.

«Супруга в реанимации…. С ребенком сказали, что все хорошо. У жены что-то с позвоночником, сказали, ходить будет», — заключил очевидец.

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