Прохожие пытались остановить злоумышленника на Лондонском мосту с помощью бивня нарвала

Прохожие остановили преступника, убившего двух людей на Лондонском мосту, вооружившись полутораметровым бивнем нарвала и огнетушителем. Об этом сообщает The Guardian.

На кадрах, которые снял один из очевидцев трагедии, видно, как трое людей пытаются остановить злоумышленника огнетушителем и бивнем нарвала.

Отмечается, что скорее всего бивень был снят со стены исторической штаб-квартиры гильдии рыботорговцев, которая находится рядом с мостом.

Согласно имеющимся данным, в задании штаб-квартиры проходила конференция для бывших заключенных. Там находился также 28-летний Усман Хан, которого полиция подозревает в совершении преступления на Лондонском мосту.

Хан был осужден за участие в террористической деятельности, его освободили в 2018 году и обязали носить электронный браслет.

Ранее террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России)взяла на себя ответственность в связи с произошедшим инцидентом возле Лондонского моста.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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