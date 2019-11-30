В результате схода лавины в Альпах погибли два лыжника

В Альпах на верхней точке Монблан сошла снежная лавина, которая унесла жизни двух лыжников. Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что 28-летний Эдоардо Камарделла и 32-летний Лука Мартини проигнорировали предупреждение другого лыжника о надвигающейся природной стихии во время катания на высоте около трех километров над уровнем моря на итальянской стороне Монблана.

Лавина настигла итальянцев, когда они находились на 500 метров ниже станции канатной дороги Пунта Хелброннер.

Уточняется, что на месте ЧП была организована поисковая операция спасателей с собаками, в которой также принял участие вертолет.

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