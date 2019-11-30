МЧС предупреждает москвичей о сильной гололедице ночью

Сильная гололедица ожидается в столице в ночь с 30 ноября на 1 декабря, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на предупреждение Главного управления МЧС по Москве.

В пресс-службе ведомства заявили, что с 21.00 30 ноября до 10.00 1 декабря в городе ожидается сильная гололедица на некоторых участках дорог, а также усиление ветра до 15 метров в секунду и снежные осадки.

МЧС советует автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию между машинами, также следует отказаться от парковки транспортного средства вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам рекомендуется не прятаться под деревьями и обходить рекламные щиты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

— Стало известно, когда в Москву придет первая зимняя оттепель

— Синоптик рассказал о «нерадостной» погоде в Москве в последний день осени