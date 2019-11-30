«Желтые жилеты» были заблокированы перед зданием ЕК в Брюсселе

В Брюсселе полиция не пустила участников акции «желтых жилетов» к зданию ЕК. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что неподалеку от Еврокомиссии митингующие были взяты сотрудниками правоохранительных органов в кольцо, а затем были оттеснены к близлежащим паркам.

При попытке «желтых жилетов» пройти к зданию другим путем, они также были заблокированы полицией. Уточняется, что все действия длились в течение 15 минут. В результате противостояния актов столкновения полиции и протестующих зафиксировано не было.

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